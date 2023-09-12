Стало известно о ежедневной слежке Пентагона за передвижениями ВСУ

В Пентагоне существует специальный сверхсекретный центр, из которого американцы организуют ежедневную слежку за передвижениями Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом говорится в статье CBS News .

Глава Комитета начальников штабов США провел журналистам экскурсию по помещению. Генерал уточнил, что изучаемые карты показывают «мучительный ход» контрнаступления Украины на артемовском, запорожском и южнодонецком направлениях.

При этом сенатор Джош Хоули ранее заявил, что США не знают, как используются переданные Украине деньги и оружие. По его словам, Белому дому стоило бы взять под контроль помощь, предоставленную Киеву, однако никто не заинтересован рассказывать правду.