Начальник пресс-центра группировки войск "Восток" Олег Чехов сообщил ТАСС, что российские артиллеристы поразили четыре пункта временной дислокации двух бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР).
По словам Чехова, артиллерийским огнем были поражены пункты временной дислокации 37-й бригады морской пехоты ВСУ в Урожайном и Пречистовке, а также 27-й механизированной бригады в Угледаре и Углесборочной, в том числе склад боеприпасов. Начальник пресс-центра также указал, что на Южнодонецком направлении передовые подразделения группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии пресекли выдвижение двух групп пехоты ВСУ в направлении Новомайорского.
Кроме того, ударный беспилотник уничтожил боевую бронированную машину ВСУ, а огонь артиллерии поразил живую силу украинских войск. 8 сентября Министерство обороны РФ сообщало, что подразделения группировки российских войск "Юг" во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили 12 атак Вооруженных сил Украины. До этого начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов сообщал, что российские военные смогли сорвать переправу ВСУ через реку Шайтанка под Новодонецким в ДНР.