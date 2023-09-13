Российские десантники захватили вражеский опорный пункт

Начальник пресс-центра группировки войск "Восток" Олег Чехов сообщил ТАСС, что российские артиллеристы поразили четыре пункта временной дислокации двух бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР).

© РИА Новости

По словам Чехова, артиллерийским огнем были поражены пункты временной дислокации 37-й бригады морской пехоты ВСУ в Урожайном и Пречистовке, а также 27-й механизированной бригады в Угледаре и Углесборочной, в том числе склад боеприпасов. Начальник пресс-центра также указал, что на Южнодонецком направлении передовые подразделения группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии пресекли выдвижение двух групп пехоты ВСУ в направлении Новомайорского.