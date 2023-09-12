Полковник высказался об обороне армии России на южнодонецком направлении

Военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО), полковник в отставке Юрий Кнутов прокомментировал «Ленте.ру» успешный срыв попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) перейти в наступление на южнодонецком направлении. Специалист объяснил, что это произошло благодаря действиям российской артиллерии.

«Сейчас противник пытается нащупать наиболее слабый участок на линии фронта и атаковать наши позиции. Перед этим были тяжелый бои в районе Работино. На сегодняшний день украинские части оказываются в огневом "мешке". Вот такая ситуация складывается и на южнодонецком направлении», — сказал Кнутов.

На южнодонецком направлении, с одной стороны, противник продвигается, с другой стороны, наша артиллерия на его атаки эффективно отвечает, - Юрий Кнутов

Он также предрек «очень тяжелые бои» на южнодонецком направлении.

«Самое главное, что противник еще не пробил даже первую линию обороны. Он пытается это сделать, нащупывает, подтягивает резервы, но (…) эффективность этих действий пока еще остается невысокой», — добавил эксперт.