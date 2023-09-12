В Швеции предрекли масштабный конфликт из-за ненависти Запада к России

«Это уже война, но это прокси-война между Россией и НАТО , в которой альянс эксплуатирует этот бедный украинский народ и убивают его сотнями тысяч. Это настолько морально предосудительно, насколько это возможно», — отметил он.

Ранее отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис заявил, что большинство высокопоставленных чиновников США и НАТО твердо уверены, что чем дольше будет длиться конфликт на Украине, тем ближе будет желаемый для Запада результат: ослабление России. По его словам, Запад ошибся в своей оценке и не заметил усиления России по мере продолжения специальной военной операции на Украине.