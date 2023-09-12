Пентагон опасается, что Илон Маск сорвет новые атаки на Россию

Будущие соглашения Пентагона, касающиеся контрактов в сфере закупок, будут содержать пункт о возможном применении товара или услуги в военных целях. Дело в том, что Минобороны США опасаются повторения прошлогодней ситуации, когда американский бизнесмен Илон Маск сорвал атаку ВСУ, ограничив работу спутниковой системы Starlink в Крыму. Об этом сообщает министр ВВС США Фрэнк Кендалл.

«Отказ <…> Илона Маска разрешить Украине использовать интернет-сервис Starlink для внезапного нападения на российские войска в Крыму <…> поставил вопрос о том, не должны ли американские военные в будущих контрактах более четко указывать, что приобретаемые ими услуги или продукция могут быть использованы в военных действиях», — сообщил Кендалл в интервью изданию Associated Press.

По его словам, Пентагон опасается, что любая компания, сотрудничая с ведомством, может отключить работу каких-либо систем по своим причинам.