США близки к одобрению поставок Украине ракет ATACMS или GMLRS

Вашингтон близок к одобрению поставок Украине дальнобойных ракет с кассетной боевой частью. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четырех американских чиновников.

По их словам, на рассмотрении находятся поставки ATACMS или GMLRS, а также возможность отправки обоих видов ракет. При этом источники Reuters отметили, что окончательного решения на этот счет еще нет и оно может быть отклонено.