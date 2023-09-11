США близки к одобрению поставок Украине ракет ATACMS или GMLRS
Вашингтон близок к одобрению поставок Украине дальнобойных ракет с кассетной боевой частью. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четырех американских чиновников.
«Администрация Байдена близка к одобрению поставки на Украину дальнобойных ракет, начиненных кассетными бомбами», — сообщили собеседники агентства.
По их словам, на рассмотрении находятся поставки ATACMS или GMLRS, а также возможность отправки обоих видов ракет. При этом источники Reuters отметили, что окончательного решения на этот счет еще нет и оно может быть отклонено.
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