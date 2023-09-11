Минобороны ФРГ сделало заявление о поставках ракет Taurus ВСУ

Берлин не будет автоматически поставлять Украине ракеты дальнего радиуса действия Taurus, если Вашингтон примет решение передать Киеву дальнобойные ракеты ATACMS. Такое заявление сделал глава Минобороны Германии Борис Писториус , передает Reuters .

«Берлин не обязательно станет поставлять Киеву крылатые ракеты Taurus только потому, что США могут решить направить ракеты дальнего радиуса действия Украине», — сказал он.

По словам Писториуса, в конфликте на Украине «нет автоматизма», отметив, что Германия пока не может принять решение о поставках Киеву ракет Taurus.

В Reuters указали, что Киев настаивает на поставках Taurus. При этом в Берлине не раз заявляли, что будут действовать только согласованно с Вашингтоном в вопросах поставок оружия.