Госдеп: позиция США по ракетам ATACMS не менялась

"Это вопрос, который мы продолжаем рассматривать. Но изменения на данном этапе не было", - заявил представитель американского внешнеполитического ведомства, комментируя публикации в западной печати о намерении Вашингтона передать Киеву ракеты ATACMS.



"Скажу только, что эти разговоры у нас с украинскими коллегами продолжаются, как и внутри правительства США. Однако на этом этапе у нас нет новой позиции, о которой можно было бы объявить", - отметил Миллер.