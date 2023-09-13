В Калининградской области прошли учения Балтийского флота

Балтийский флот провел в Калининградской области учения минометчиков гвардейского соединения морской пехоты и армейского корпуса. На маневрах отработаны действия по поражению сил и средств условного противника в укрытиях и на открытой местности, сообщила пресс-служба флота.

"Расчеты минометов "Поднос" калибра 82 мм и 120-миллиметровых минометов "Сани" отработали тактику действий и способы по поражению огневых средств условного противника, расположенных в укрытиях и на открытой местности, а также огневые налеты по скоплениям живой силы и небронированным автомобилям", - говорится в сообщении.

Видео дня

Там отмечается, что в боевых стрельбах было задействовано более 30 единиц боевой и специальной техники.

Для корректировки огня и фиксации поражений целей применялись беспилотники "Орлан-10" разведывательных подразделений. Это позволило в режиме реального времени передавать данные на командные пункты, а командирам минометных подразделений оперативно управлять действиями расчетов, своевременно корректировать огневые удары.

В пресс-службе также рассказали ТАСС, что на учениях активно применялся боевой опыт морских пехотинцев и армейцев, полученный в ходе специальной военной операции (СВО).

"В бригаде морской пехоты, армейском корпусе немало военных, участвовавших в СВО, и их опыт бесценен", - отметил представитель пресс-службы.

Минометы "Сани" калибра 120 мм предназначены для поражения навесным огнем живой силы, расположенной открыто или находящейся в укрытиях, огневых средств, командно-наблюдательных пунктов, вооружения и военной техники противника. Максимальная дальность стрельбы - 7 км. Для стрельбы применяются осколочно-фугасные мины. Миномет "Поднос" эффективен для уничтожения или подавления живой силы и огневых средств противника, расположенных открыто, в окопах, траншеях, на обратных скатах высот, в лощинах, ущельях. Дальность стрельбы - более 3 км.