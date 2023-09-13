Раскрыты потери ВСУ в боях под Опытным

Советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Ян Гагин рассказал о потерях личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) за два дня боев в районе поселка Опытного. Его слова приводит ТАСС.

Гагин подчеркнул, что подразделения ВСУ продолжают безуспешные попытки прорвать оборону в районе Опытного. «Счет безвозвратных потерь их [ВСУ] пехоты за последние два дня идет на десятки - несколько десятков человек», — отметил он.

Представитель ДНР добавил, что украинские военные пытаются атаковать штурмовыми группами с огневой поддержкой с дальних подступов. Однако их действия пресекаются ответным огнем российской артиллерии. Гагин назвал обстановку в районе Опытного сложной, но контролируемой.