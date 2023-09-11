Стало известно о первой атаке ВСУ с помощью немецкого БПЛА

Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые атаковали территорию России с помощью немецкого беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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Атака произошла 10 сентября. Беспилотник сбили в Новозыбковском районе Брянской области. По информации авторов поста, аппаратом оказался дрон-трансформер Vector, который производит немецкая компания Quantum systems.

Отмечается, что штаб-квартира компании находится в 30 километрах от Мюнхена, в городе Гильхин. БПЛА устойчивы к различным погодным условиям, бесшумны и могут транслировать видео для оператора в HD формате. Также их можно в любой момент трансформировать в более легкую и быструю версию.

Утром 10 сентября легкомоторный самолет ВСУ также атаковал вышку сотовой связи в Брянской области. А-32 украинской компании «Аэропракт» пересек российскую границу, сбросил осколочный боеприпас ВОГ на вышку в районе сел Чуровичи и Юрковичи и скрылся.