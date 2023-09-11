Публиковавшая секретные материалы военнослужащая США возобновила деятельность

Бывшая военнослужащая США Сара Билс, публиковавшая секретные разведывательные материалы, возобновила деятельность в социальных сетях. Об этом сообщает газета Daily Mail.

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«Ветеран ВМС США вернулась в интернет, несмотря на расследование минюста США в связи ее размещением утекших файлов разведки Пентагона по Украине», — сообщает газета.

Известно, что Билс до ноября 2022 года служила на военно-морской авиабазе США. Она была администратором англоязычного Telegram-канала Donbass Devushka, где публиковались американские секретные материалы.

Сейчас она завела аккаунты на YouTube и в соцсети Х (бывший Twitter) под названием «DD Geopolitics», где продолжает критиковать действия американского руководства.