Главы МИД Украины и ФРГ обсудили просьбу Киева о поставках ракет Taurus

"Мы подробно обсудили предоставление Украине немецких ракет дальнего радиуса действия Taurus, - цитирует пресс-служба слова Кулебы. - Сегодня мы лучше понимаем особенности процесса принятия окончательного решения правительства Германии. Со своей стороны Украина готова сделать все необходимое, чтобы его ускорить. По итогам переговоров могу сказать, что опция предоставления этих ракет остается открытой, а процесс принятия решения внутри Германии продвигается вперед".