Вооруженные силы Украины (ВСУ) признали продвижение российских подразделений в направлении к Купянску Харьковской области, говорится 11 сентября в издании The New York Times.

В материале приводятся слова украинских военнослужащих, которые отмечают, что российской армии удалось добиться «небольших тактических успехов», что вынудило Киев направить в этот район некоторые наиболее опытные десантные подразделения.

«Именно россияне наступают и формируют то, что украинские военные называют «ударным кулаком», с десятками тысяч солдат возле городов Купянск и Кременная», — сообщили бойцы ВСУ.

По словам одного из украинских военнослужащих, российским войскам якобы пока не удалось прорвать оборонительную линию, однако нет никаких признаков того, что давление со стороны Москвы на этом направлении ослабнет.