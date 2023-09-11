В НАТО заявили, что у России нет намерения напасть на Румынию
Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что у России нет намерения атаковать Румынию. С этим заявлением он выступил в населенном пункте Рэкарь (уезд Дымбовица), где принял участие в церемонии открытия нового учебного года.
"Нет признаков, что РФ намерена атаковать союзное государство [НАТО], будь то Румыния или любое другое [государство]", - приводит его слова агентство Agerpress. "Нет риска, что Румыния будет вовлечена в этот конфликт или что этот конфликт распространится на нас", - добавил он.
Касаясь обломков БПЛА, найденных на севере уезда Тулча, Джоанэ сказал: "Очевидно, румынские власти проводят расследование <...>, и я убежден, что все элементы будут прояснены и представлены общественности". "Прежде всего, не идет речи о преднамеренной атаке", - повторил он.
Заместитель генсека НАТО сообщил о намерении посетить районы в уезде Тулча вблизи украинских портов, которые подвергаются ударам РФ, а также приветствовал решение США предоставить дополнительные самолеты для выполнения задач воздушной полиции в регионе Черного моря.
"Это значит, что кроме 5 тыс. солдат, союзных военных, которые находятся сегодня на нашей территории, [будут] дополнительные элементы, и это должно нас успокоить", - сказал он.