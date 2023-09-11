В НАТО заявили, что у России нет намерения напасть на Румынию

"Нет признаков, что РФ намерена атаковать союзное государство [НАТО], будь то Румыния или любое другое [государство]", - приводит его слова агентство Agerpress. "Нет риска, что Румыния будет вовлечена в этот конфликт или что этот конфликт распространится на нас", - добавил он.