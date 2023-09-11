Силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Курской областью
Киев пытался атаковать беспилотником объекты на территории РФ, БПЛА был уничтожен средствами ПВО над Курской областью. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.
"11 сентября около 13:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области", - сказали в ведомстве.