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В Госдепе прокомментировали военные учения Армении и США

Учения военных Армении и США носят рутинный характер — они не связаны с напряженностью между Ереваном и Баку. Об этом заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Мэттью Миллер. Трансляцию брифинга вел официальный Youtube-канал ведомства.

В Госдепе прокомментировали военные учения Армении и США
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11 сентября начались совместные учения Армении с миротворцами США Eagle Partner 2023.

В России объяснили отказ Пашиняна проводить военные учения с Москвой

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва и Ереван проанализируют решение о проведении учений с США, а не с Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

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