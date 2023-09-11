Стали известны детали уничтожения британского танка Challenger 2

Российский военный рассказал, как ему удалось уничтожить британский танк Challenger 2. Об этом сообщил Telegram-канал «Архангел спецназа».

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Детали случившегося рассказал командир машинно-танковой батареи 108-го полка с позывным «Пастырь». По его словам, ночью ему стало известно о выдвижении вражеской техники и удалось засечь танк.

Утром расчет противотанкового ракетного комплекса «Корнет» отработал по нему. Через несколько часов стало известно, что удалось подбить британский танк Challenger 2. После проверки с беспилотника эта информация подтвердилась.

По словам бойца, британский танк горит также, как и другие танки, никакой особой защиты у него нет. От отечественной техники он отличается только габаритами — он гораздо больше.