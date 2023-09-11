Песков: повышение призывного возраста было принято после рекомендаций Минобороны
Призывной возраст на срочную службу в Вооруженные силы России был повышен в связи с рекомендациями Минобороны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу РБК, передает ТАСС.
«Целесообразность шкалы призывного возраста, естественно, определяется специалистами, в первую очередь это министерство обороны. И эксперты анализируют ситуацию, это связано и с демографической ситуацией, и с потребностями военного строительства, выносят свои суждения, какие-то свои рекомендации, которые принимаются или не принимаются во внимание законодателями.
«В данном случае они были признаны обоснованными, поэтому были приняты законы в том виде, в котором они сейчас существуют», — сказал Песков.
21 декабря министр обороны России Сергей Шойгу в ходе расширенного заседания коллегии МО предложил поэтапно увеличить возраст призыва россиян с 18 до 21 года, а предельный — повысить до 30 лет. Во втором чтении законопроекта пункты о переходном периоде были исключены. 4 августа президент России Владимир Путин подписал закон о повышении призывного возраста.