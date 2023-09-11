«Целесообразность шкалы призывного возраста, естественно, определяется специалистами, в первую очередь это министерство обороны. И эксперты анализируют ситуацию, это связано и с демографической ситуацией, и с потребностями военного строительства, выносят свои суждения, какие-то свои рекомендации, которые принимаются или не принимаются во внимание законодателями.