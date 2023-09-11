В Кремле заявили о продолжении СВО для прекращения ударов по России

«Мы видим, что киевский режим тяготеет к тому, чтобы эту практику продолжать, и, наверное, это обуславливает необходимость безусловного продолжения специальной военной операции, с тем чтобы эта угроза была полностью купирована», — пояснил представитель Кремля.