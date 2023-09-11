В СВР заявили о сохранении угрозы со стороны Польши и Прибалтики

Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что угроза со стороны Польши и Прибалтики в адрес Москвы сохраняется. Его слова с открытия памятника Дзержинскому в штаб-квартире СВР передает РИА Новости.
«А то, что угрозы нашей стране, нашим гражданам со стороны северо-запада [остаются] — да, это очевидно», — сказал он, отвечая на вопрос, является ли символичным, что голова памятника, как и стоявшего на Лубянской площади оригинала, направлена на северо-запад, где находятся Польша и Прибалтика.
Ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что в 2024 году Варшава потратит 33 миллиарда долларов на оборону.
«Это сумма, которая впечатляет весь мир, это более четырех процентов нашего ВВП», — сказал он.
Дуда считает, что польский солдат должен быть хорошо вооружен. Также президент упомянул угрозу, возникающую «за восточными границами».