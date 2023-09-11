В СВР заявили о сохранении угрозы со стороны Польши и Прибалтики

«А то, что угрозы нашей стране, нашим гражданам со стороны северо-запада [остаются] — да, это очевидно», — сказал он, отвечая на вопрос, является ли символичным, что голова памятника, как и стоявшего на Лубянской площади оригинала, направлена на северо-запад, где находятся Польша и Прибалтика.