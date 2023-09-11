В Минобороны сообщили об уничтожении за неделю 247 беспилотников с Украины
Средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы за неделю уничтожили и подавили 247 украинских беспилотников, 23 из них — в западной части России. Об этом сообщили 9 сентября в Минобороны РФ.
Так, корабли Черноморского флота, неся боевую службу в южной части Керченского пролива, уничтожили три украинских безэкипажных полупогружных катера, которые пытались атаковать Крымский мост, говорится в сообщении в соцсетях военного ведомства.
Кроме того, самолеты морской авиации в акватории Черного моря к западу от Крыма подбили и уничтожили четыре быстроходных катера с десантными группами сил специальных операций украинской армии. Всего на них находилось до 50 украинских военных.
Ранее член Комитета Госдумы по обороне Дмитрий Кузнецов предложил защищать Москву от беспилотников при помощи пневмопушек и систем с искусственным интеллектом. На их развертывание уйдут считаные месяцы, а стоимость будет вполне посильной для бюджета столицы, считает депутат. Он рассказал «Парламентской газете», как будут работать инновационные устройства обороны.