В Минобороны сообщили об уничтожении за неделю 247 беспилотников с Украины

Средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы за неделю уничтожили и подавили 247 украинских беспилотников, 23 из них — в западной части России. Об этом сообщили 9 сентября в Минобороны РФ.

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Так, корабли Черноморского флота, неся боевую службу в южной части Керченского пролива, уничтожили три украинских безэкипажных полупогружных катера, которые пытались атаковать Крымский мост, говорится в сообщении в соцсетях военного ведомства.

Кроме того, самолеты морской авиации в акватории Черного моря к западу от Крыма подбили и уничтожили четыре быстроходных катера с десантными группами сил специальных операций украинской армии. Всего на них находилось до 50 украинских военных.