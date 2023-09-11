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Советник Пушилина заявил об усилении группировки ВСУ под Авдеевкой

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили резервы, в том числе тяжелое вооружение, под Авдеевку для атак на донецком направлении. Об этом ТАСС сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин.

ВСУ усилили группировку войск под Авдеевкой
© ТАСС

"Наши разведданные свидетельствуют об укреплении группировки противника под Авдеевкой. Туда сейчас перекинули большое количество натовской техники, тяжелого вооружения и большое количество личного состава ВСУ. Противник готовит атаки на донецком направлении", - сказал он.

Гагин добавил, что интенсивность боев на этом участке фронта серьезно возросла.

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