ВСУ усилили группировку войск под Авдеевкой

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили резервы, в том числе тяжелое вооружение, под Авдеевку для атак на донецком направлении. Об этом ТАСС сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин.
"Наши разведданные свидетельствуют об укреплении группировки противника под Авдеевкой. Туда сейчас перекинули большое количество натовской техники, тяжелого вооружения и большое количество личного состава ВСУ. Противник готовит атаки на донецком направлении", - сказал он.
Гагин добавил, что интенсивность боев на этом участке фронта серьезно возросла.