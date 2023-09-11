ВСУ усилили группировку войск под Авдеевкой

"Наши разведданные свидетельствуют об укреплении группировки противника под Авдеевкой. Туда сейчас перекинули большое количество натовской техники, тяжелого вооружения и большое количество личного состава ВСУ. Противник готовит атаки на донецком направлении", - сказал он.