Высокопоставленные военные США опасаются, что «американские вооруженные силы медленно умирают». «Известия» собрали заявления американских политиков и военных, утверждающих, что проблемы с недобором в ВС США вызваны ростом употребления наркотиков, ожирением и другими заболеваниями.

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Конгрессмен-республиканец Майкл Уолтц заявил, что в 2021 году американская армия на 25 процентов не выполнила план по набору личного состава, а в 2022-м - на 50 процентов.

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Экс-министр сухопутных войск Бретт Великович утверждал, что 71 процент из 34 миллионов молодых американцев не соответствовал критериям принятия на службу. В числе главных проблем он назвал наркотическую зависимость, ожирение и другие болезни, психические заболевания, а также судимости.

По оценке Великовича, из 23 процентов годных к службе десять процентов не подходят по уровню образования.

«Известия» отмечают, что армия США также сталкивается со слишком высокими «нецелевыми» медицинскими расходами. Так, трансгендерные военные имеют право на бесплатную операцию по смене пола, стоимость которой обычно составляет сто-двести тысяч долларов.

«Известия» отмечают, что в 2019 году Пентагон предоставил отчет, согласно которому за три года из военного бюджета восьми миллионов долларов было потрачено на уход за трансгендерными военными.

Американский политолог Дуг Бэндоу ранее рассказал в своей статье для The American Conservative, что лишь Корпус морской пехоты, второе по численности подразделение вооруженных сил США, достигнет своей цели по набору новобранцев в 2023 году. И армии, и ВВС, вероятно, будет не хватать около десяти тысячи человек, а в ВМФ оценивают дефицит кадров в шесть тысяч человек.