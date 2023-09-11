НАТО проведет крупнейшие военные учения со времен холодной войны

НАТО готовится к проведению крупнейших военных учений со времен холодной войны. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).

Ожидается, что в маневрах под названием "Стойкий защитник" будут задействованы не менее 41 тыс. военнослужащих и более 50 кораблей, в ходе учений будет совершено от 500 до 700 боевых вылетов. Планируется использование "реальных географических данных для создания более реалистичных сценариев для войск".

Цель учений, по утверждению издания, заключается в "отработке попытки отражения российской агрессии, направленной против одной из стран - членов альянса". Маневры якобы рассматриваются НАТО как "ключевая часть демонстрации Москве готовности альянса к войне".