Авианосная группа ВМС Китая прошла возле Тайваня

Авианосная группа Народно-освободительной армии Китая (НОАК) во главе с авианосцем "Шаньдун" совершила проход вблизи Тайваня. Об этом сообщило военное ведомство острова.

"11 сентября начиная с 05:40 (00:40 мск) в районе Тайваня было обнаружено 13 летательных аппаратов НОАК. Среди них истребители J-16, SU-30, самолет дальнего радиолокационного обнаружения KJ-500, а также беспилотные летательные аппараты", - сказано в заявлении на сайте ведомства.

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Как отмечается, 11 воздушных аппаратов "пересекли так называемую срединную линию Тайваньского пролива или зашли в опознавательную зону ПВО острова к юго-западу от него".

"Кроме того, авианосная группа НОАК во главе с авианосцем "Шаньдун" находится в 60 морских милях к юго-востоку от мыса Элуаньби (самая южная точка острова) и движется на восток, чтобы принять участие в учениях в западной части Тихого океана", - сказано в заявлении.

В документе подчеркивается, что армия Тайваня задействовала авиацию, корабли, а также наземные зенитные ракетные комплексы для наблюдения за целями.

Ранее военное ведомство Тайваня сообщило, что в период с 06:00 (01:00 мск) 10 сентября по 05:00 (00:00 мск) 11 сентября около Тайваня было обнаружено 26 летательных аппаратов и 13 кораблей Народно-освободительной армии Китая. Как отмечалось, 11 воздушных аппаратов "пересекли так называемую срединную линию Тайваньского пролива или зашли в опознавательную зону ПВО острова к юго-западу от него".

Опознавательную зону ПВО Тайваня провозгласили островом в одностороннем порядке, ее площадь достигает 492 тыс. кв. км и значительно превышает воздушное пространство острова. Она также захватывает акваторию вокруг него, Тайваньский пролив и часть воздушного пространства над провинциями материкового Китая Фуцзянь, Цзянси и Чжэцзян.

Ситуация вокруг Тайваня

Напряженность в регионе серьезно возросла после состоявшегося 2-3 августа 2022 года визита в Тайбэй занимавшей в то время пост спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. С августа того же года Народно-освободительная армия Китая регулярно направляет в район Тайваня свои корабли и самолеты. Вслед за Пелоси на острове побывали несколько делегаций американских законодателей и губернаторов. В Пекине подобные визиты считают провокациями, вмешательством во внутренние дела КНР и поддержкой тайваньских сепаратистов.