Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 11 сентября 2023 года.

Военная хроника: ВСУ испытывают нехватку сапёров в Запорожской области

Военные Украины столкнулась с острой нехваткой сапёров на Запорожском направлении, сообщает RT.

Российские бойцы осложнили противнику логистику при помощи дистанционного минирования на участке Работино — Вербовое. Украинские сапёры ликвидируются российской артиллерией и разведгруппами.

В результате Армия Украины столкнулась с резкой нехваткой сапёров.

ВСУ оставили на поле боя в Запорожской области подбитые танки Challenger 2

Украинские войска оставили на поле боя в Запорожской области подбитые танки Challenger 2 британского производства, сообщает «Лента.ру».

Боевые машины остаются ржаветь на поле боя.

Ранее стало известно об уничтожении танка Challenger 2. Это произошло впервые с начала их применения в 1994 году. Позже сообщалось об уничтожении второго танка. Он был подбит с одного выстрела российским противотанковым ракетным комплексом «Корнет».

Бойцы ВСУ обстреляли жилой район Донецка кассетными снарядами

Украинские военнослужащие обстреляли жилой район Донецка, выпустив по нему два кассетных боеприпаса калибром 155 мм, сообщает RT.

Киев начал обстрел Куйбышевского района вечером 10 сентября. Противник наносил удары с населенного пункта Карловка.