В Швеции сообщили о попытках передать самолеты Украине

Правительство Швеции захотело передать истребители Gripen Украине и направит соответствующее прошение Вооруженным силам своей страны. Об этом сообщает шведское радио SR Reports .

«Правительство хочет получить информацию [от вооруженных сил] о том, как передача повлияет на обороноспособность Швеции и как быстро страна сможет получить новые самолеты Gripen в качестве компенсации», — сообщает радио.

Кроме того, перед Стокгольмом стоит вопрос времени, необходимого для подготовки и обучения украинских пилотов на шведских истребителях.

Кристерссон напомнил, что Швеция до сих пор не вступила в НАТО, поэтому перед страной в приоритете стоят вопросы обеспечения собственной безопасности, и у нее нет возможности обеспечить передачу истребителей ВСУ.