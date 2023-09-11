В США заявили о проблемах с набором в армию

Американская армия имеет проблемы с набором новобранцев. Об этом пишут «Известия».

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Отмечается, что еще в 2022 году экс-министр сухопутных войск США Бретт Великович сообщил, что проблемы с набором личного состава начались за четыре года до этого. По его словам, 71 процент из 34 миллионов рекрутов не соответствовал критериям принятия на службу. В качестве причин он назвал наркотическую зависимость, ожирение, проблемы со здоровьем и причастность к совершению преступлений.

Кроме того, экс-советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор убежден, что для многих американцев вступление в ряды современных вооруженных сил равносильно участию в движении или присоединению к профсоюзу. По его словам, в армии США наблюдаются проблемы из-за назначения неподходящих кандидатур на высокие посты и поощрения солдат не за успехи в службе.

По мнению члена палаты представителей от Флориды, республиканца Майкла Уолтца, в этом виновата администрация президента США Джо Байдена. Он пояснил, что политизация армии привела к усилению бюрократии, «которая отвлекает сотрудников и служащих от их реальных обязанностей».