Российский спецназ получит наземный дрон «Ежик»

Исполнительный директор конструкторского бюро «Спектр» Андрей Братеньков рассказал ТАСС, что роботизированная платформа «Ежик» будет передана российскому спецназу, который работает в зоне СВО. Что известно о наземном дроне?

По словам Братенькова, «Ежик» будет отправлен российским военным всего в одном экземпляре на следующей неделе.

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«Пока речь идет об одном экземпляре наземного дрона, поскольку наше конструкторское бюро осуществляет все разработки за счет собственных средств и скромных пожертвований. Ребята-спецназовцы профинансировали модернизацию „Ежика“, и дрон поедет работать вместе с ними», — пояснил он.

Что известно о технических характеристиках дрона

Дальность работы аппарата составляет до 5 км. «Ежик» способен нести на себе полезную нагрузку до 5 кг. Он имеет шестиколесную базу, но в дальнейшем его могут поставить на гусеничный ход. Дрон оснащен достаточно ярким освещением, а также видеокамерами с возможностью обзора 360 градусов.

В перспективе также на «Ежика» будет поставлена маленькая реактивная система залпового огня с применением перспективного боеприпаса, пояснил Братеньков.

«Данный боеприпас сейчас начинает применяться на FPV-дронах, разработанных нашим КБ, также он будет адаптирован под роботизированную платформу. „Ежик“ сможет атаковать противника. Чтобы выстрелить из РПГ-7, человеку нужно установить визуальный контакт, а значит, бойцу приходится торчать из окопа, и противник может его поразить. „Ежик“ сможет делать все то же самое, что и боец, но подойдет гораздо ближе к противнику и атакует цель», — отметил исполнительный директор конструкторского бюро «Спектр».

Что говорят эксперты о платформе «Ежик»

По словам военного эксперта Василия Дандыкина, если новая роботизированная платформа «Спектра» сможет преодолеть антидроновую защиту, то новинке найдут применение в зоне СВО.

«Я думаю, что эффективность „Ежика“ будет зависеть от взрывчатого вещества, емкости аккумулятора, дальности применения и от задач, которые он будет решать — вывод из строя техники противника или уничтожение. Я считаю, что сейчас нам нужно много дронов, хороших и разных, в том числе и тех, кто может действовать роем», — заявил эксперт в беседе с NEWS.ru.

Директор музея войск ПВО, военный эксперт Юрий Кнутов объяснил, что подобные дроны уже длительное время используются российскими войсками. В частности, в зоне спецоперации применяются роботы, которые занимаются разминированием.

«Речь даже шла о том, что Уралвагонзавод попытается создать небольшого робота, который будет использовать элементы искусственного интеллекта для ведения боевых действий», — сказал он в комментарии «Свободной прессе».

Также Кнутов подчеркнул, что если у «Ежика» уровень искусственного интеллекта находится на таком же уровне, как в системах ПВО Минобороны России, то его необходимо поставлять российским военным, находящимся в зоне СВО.