Средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью
Украинские войска попытались атаковать беспилотными летательными аппаратами объекты на территории России, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.
Два дрона были уничтожены с помощью системы противовоздушной обороны над Белгородской областью. Аппараты сбили в 01:20 мск. Они были самолетного типа.
Как заявил глава региона Вячеслав Гладков, фрагменты одного из двух сбитых беспилотников упали на проезжую часть в Яковлевском городском округе. Никто не пострадал.
Рамблер: главные новости