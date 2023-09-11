Министр обороны Украины заявил о потребности ВСУ в большом количестве оружия

Новый глава военного ведомства Украины Рустем Умеров заявил, что армии требуется как можно больше оружия, сообщает RT.

По его словам, необходимо внедрить новую «философию отношения к военным» и обеспечить их всем необходимым, в том числе вооружениями, военной техникой и снаряжением. Как пишут американские СМИ, Вашингтону, который является лидером по объёму предоставления Киеву военной помощи, с каждым разом будет всё сложнее добиваться от Конгресса США выделения средств из бюджета на поддержку бывшей советской республики. Эксперты считают, что, несмотря на рост украинских запросов, западные страны не спешат удовлетворять их по целому ряду причин.

Углубляющийся раскол среди республиканцев в США ставит под угрозу дальнейшую помощь Украине, пишет WP. Издание отмечает, что в рядах Республиканской партии и среди небольшого числа демократов растет напряженность в связи с началом рассмотрения среди американских законодателей вопроса, насколько большой чек глава государства Джо Байден может выписать в целях сохранения потока американской помощи Украине, и как долго парламентарии будут держать этот кран открытым.

При этом, правое крыло Республиканской партии ведёт «агрессивную кампанию по мобилизации общественной поддержки» в том, что касается сокращения помощи Киеву. Так, член палаты представителей Конгресса от Республиканской партии Брайан Маст заявил, что не будет голосовать за выделение дополнительной помощи украинским властям. Он раскритиковал Белый дом за то, что он не представил Конгрессу никакой последовательной стратегии, цели или временных рамок.