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Рогов: в Запорожской области российские военные уничтожили два американских БТР

Российскими военными на Ореховском направлении были уничтожены два колесных бронетранспортера Stryker американского производства. Об этом РИА Новости сообщил глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов.

Рогов: в Запорожской области военные РФ уничтожили два американских БТР
© C. Todd Lopez/Army News Service

По его словам, два "хваленных" американских БТР Stryker были уничтожены на участке между селами Работино - Вербовое на Ореховском направлении. Эта бронетехника, сказал Рогов, осталась догорать в запорожских степях. По информации, предоставленной Роговым, американские бронетранспортеры были уничтожены с помощью противотанковых управляемых ракет. Ранее сообщалось, что глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что британские танки Challenger 2, которые были подбиты в Запорожской области, ржавеют на поле боя. Он назвал их "тяжеленными железными гробами", которые украинские военные не в состоянии вывезти с поля боя.

До этого американский журналист Джексон Хинкл рассказал о негативной реакции властей Великобритании на уничтожение поставленного Украине британского танка Challenger 2.

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