По его словам, два "хваленных" американских БТР Stryker были уничтожены на участке между селами Работино - Вербовое на Ореховском направлении. Эта бронетехника, сказал Рогов, осталась догорать в запорожских степях. По информации, предоставленной Роговым, американские бронетранспортеры были уничтожены с помощью противотанковых управляемых ракет. Ранее сообщалось, что глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что британские танки Challenger 2, которые были подбиты в Запорожской области, ржавеют на поле боя. Он назвал их "тяжеленными железными гробами", которые украинские военные не в состоянии вывезти с поля боя.