СМИ: в Черниговской области Украины прогремели взрывы

Вечером 10 сентября на востоке Украины объявили воздушную тревогу. Сирены включились в Житомирской, Киевской, Полтавской, Черкасской, Сумской, Черниговской, Днепропетровской, Харьковской и Кировоградской областях. Кроме того, в "красную зону" на карте тревог попали подконтрольные Киеву районы ДНР и Запорожья.

Согласно имеющимся данным, 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.