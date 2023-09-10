США передадут Тайваню 1,4 тысячи ПТУР TOW 2B и Javelin
Вооружённые силы Тайваня в следующем году получат от Вашингтона 1 440 противотанковых управляемых ракет (ПТУР) TOW 2B и переносной противотанковый ракетный комплекс Javelin.
Об этом говорится в публикации газеты «Тайбэй шибао», передаёт ТАСС.
Издание заявило, что военная помощь США для Украины не повлияла на поставки Тайваню. Контракт на передачу 1 700 ПТУР для TOW 2B, а также 400 ракет для Javelin был заключён в 2019 году. Также сообщается, что запланированные на 2024 год поставки закроют сделку.
Ранее в Пентагоне заявили, что одобрили возможную продажу Тайваню оборудования для истребителей F-16 на $500 млн.