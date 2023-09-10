Названа возможная дата прибытия F-16 на Украину

Украина может получить американские истребители четвертого поколения F-16 в феврале 2024 года. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на украинских и американских чиновников.

«Украинские официальные лица теперь полагают, что, поскольку США начнут обучение пилотов, как ожидается, в этом или следующем месяце, несколько украинских летчиков-истребителей могут быть готовы к отправке уже в феврале», — пишет издание.

Отмечается, что представители США гораздо сдержаннее в оценках и считают, что украинцы не будут готовы к боевым полетам на F-16, по крайней мере, до середины 2024 года, а, возможно, и намного дольше. Это связывают с необходимостью обеспечить поставки ремонтной техники и другого вспомогательного оборудования для обеспечения возможности использования F-16 в боевых условиях на Украине, а также длительным сроком обучения управлению истребителями.