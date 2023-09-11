В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

На территории Николаевской, Днепропетровской и Кировоградской областей Украины объявлена воздушная тревога.

Также сигналы оповещения частично прозвучали в Сумской области и на подконтрольных Киеву частях ДНР, Запорожской, Херсонской областей. Об этом сообщает официальная карта воздушных тревог Украины.