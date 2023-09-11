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В трех областях Украины объявили воздушную тревогу

На территории Николаевской, Днепропетровской и Кировоградской областей Украины объявлена воздушная тревога.

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
© Cover ImagesKeystone Press Agency, Global Look Press

Также сигналы оповещения частично прозвучали в Сумской области и на подконтрольных Киеву частях ДНР, Запорожской, Херсонской областей. Об этом сообщает официальная карта воздушных тревог Украины.

Ранее по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сирены звучали в Киеве и в Киевской области, призывая людей проследовать в укрытия.