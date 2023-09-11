В Британии рассказали о превосходстве российской авиации

В парламенте Великобритании отметили небольшую численность собственных военно-воздушных сил (ВВС). Об этом сообщает издание Daily Mail.

© Lenta.ru

Журналисты газеты сослались на отчет парламента, согласно которому Великобритания имеет лишь 169 истребителей против 1500 российских. В материале говорится, что парк боевых самолетов ВВС будет уничтожен, если страна вступит в вооруженный конфликт с Россией. Также составители отчета отметили, что запас истребителей был сокращен после холодной войны, и сейчас он меньше, чем у европейских союзников Великобритании.

В свою очередь представители ВВС рассказали, что сложность самолетов компенсирует их меньшее количество. Однако составители отчета все равно подчеркивают, что Россия имеет превосходство над королевской авиацией, которой крайне не хватает резервов и численного состава.

«Дефицит боевого потенциала авиации сохранится вплоть до 2030-х годов», — отмечается в документе.

Журналисты Daily Mail также заявили, что большая часть самолетов не находится на вооружении из-за путаницы относительно того, сколько наземных экипажей требуется для их обслуживания.

«Неспособность королевских ВВС правильно рассчитать количество специалистов по техническому обслуживанию непростительна», — заключили авторы.