СМИ сообщили о скором решении Байдена по поставке Киеву ATACMS

Джо Байден «приблизился к решению» об отправке Киеву ракет ATACMS. Это потенциально «открывает новую главу» в военной поддержке Украины со стороны США, пишет Financial Times со ссылкой на анонимный источник.

«Решение может быть принято в ближайшее время», - заявил в субботу один из высокопоставленных чиновников администрации Байдена.

Газета отмечает, что Вашингтон долгое время с опаской относился к просьбе Зеленского о поставках ATACMS - тактических баллистических ракет с дальностью действия до 300 км. В Белом доме испытывали опасения из-за ограниченных запасов ракет и возможного использования Киевом для нанесения удара по территории России. Это привело бы к эскалации конфликта.

Однако после провала летнего украинского «контрнаступления» США всё же начали рассматривать данный шаг.

Financial Times отмечает, что Байден столкнулся с растущим давлением со стороны «обеих сторон политического спектра» в Конгрессе. От него требовали одобрить передачу ракет большой дальности Киеву.

Британия и Франция уже отправили свои собственные ракеты большой дальности в Украину в этом году. У ATACMS есть преимущество перед британскими ракетами Storm Shadow и французскими ракетами Scalp: их можно запускать с пусковых установок Himars, а не с устаревших украинских истребителей.