Эрдоган заявил, что обсудил с Байденом поставки F-16 в Турцию

«К сожалению, по вопросу F-16 есть связка со Швецией (процесс членства Швеции в НАТО. — «Газета.Ru»). Такой подход нас серьезно расстраивает. Когда так говорят, у меня есть что ответить. Вы связываете все с конгрессом, у меня тоже есть свой конгресс. Мой конгресс — это Великое национальное собрание Турции (парламент), и я не могу сказать «да» [членству Швеции в НАТО] до тех пор, пока подобное решение не будет принято Великим национальным собранием Турции», — подчеркнул Эрдоган.