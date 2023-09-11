МО: военные РФ отразили две атаки и две контратаки ВСУ на Купянском направлении

"В ходе боевых действий на Купянском направлении штурмовые группы 95-й десантно-штурмовой бригады при поддержке бронетехники провели две контратаки на позиции наших войск в направлении Ковалевки", - сказал он.

"Кроме этого, мотострелки при поддержке авиации и артиллерии отразили две атаки 95-й десантно-штурмовой бригады в районе Петропавловки и Ольшаны", — сообщил он.

По его словам, противник во время атак и контратак потерял до двух взводов живой силы. Начальник пресс-центра также рассказал, что в полосе обороны 6-й общевойсковой армии артиллеристы мотострелкового соединения сорвали две попытки ВСУ провести ротацию подразделений на передовых позициях в районе Синьковки. Он добавил, что в ходе контрбатарейной борьбы артиллерия группировки "Запад" поразила 152-мм гаубицу "Мста-Б", минометный расчет и пункт боепитания противника, а средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали пять украинских дронов.