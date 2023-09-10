Российские войска уничтожили и подавили 42 украинских БПЛА

За сутки Вооруженные силы (ВС) России уничтожили и подавили 42 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что летательные аппараты были уничтожены или подавлены с помощью средств противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

В оборонном ведомстве отметили, что БПЛА обезвредили в районах населенных пунктов Очеретоватое, Новое, Ульяновка, Харьково Запорожской области, Площанка, Белогоровка, Рубежное Луганской народной республики, Спорное, Соледар, Горловка Донецкой народной республики, Новая Маячка и Великая Лепетиха Херсонской области.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские системы ПВО уничтожили беспилотный летательный аппарат в воздухе над Брянской областью.