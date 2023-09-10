Парламент Британии заявил об отсутствии резервов для войны с Россией

ВВС Соединенного Королевства не обладают резервами для крупного военного конфликта, говорится в опубликованном на сайте парламента Великобритании отчете комитета по обороне.

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В отчете отмечается, что воздушный флот королевства обладает высокими, уникальными, но узкоспециализированными возможностями.

Вместе с тем, в случае конфликта с сопоставимым противником, «как например в настоящей войне с Россией, придется дорожить каждым фюзеляжем», заметили в оборонном комитете.

В отчете уточняется, что в настоящее время на вооружении ВВС королевства состоят 159 истребителей и 46 военно-транспортных самолетов. Авиационные комплексы радиообнаружения и наведения и ряд других специализированных бортов в составе флота отсутствуют.