WSJ: Киев поспорил с США о сроках введения в бой истребителей F-16

В Киеве рассчитывают, что смогут ввести истребители F-16 в бой уже зимой. Однако представители США полагают, что ВСУ не будут готовы к этому до середины 2024 года. Об этом пишет The Wall Street Journal.

«Военные лидеры Киева говорят, что украинские пилоты могут летать на F-16 в бою уже этой зимой», — написали в статье.

Там отмечают, украинские официальные лица считают, что если американская подготовка начнется в сентябре—октябре, то маленькая группа летчиков из 10 человек сможет быть готова через пять месяцев — в феврале.

Однако официальные лица США заявляют, что украинцы не будут готовы летать на F-16, по крайней мере, до середины 2024 года, а возможно, и намного позже. Они подчеркивают, что для поддержания передовых истребителей в бою в дополнение к учебной нагрузке необходимы серьезные техническое обслуживание и материальное обеспечение.