На Украине заявили о продолжении контрнаступления ВСУ зимой

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ)продолжат контрнаступление предстоящей зимой. Об этом он заявил в интервью агентству Reuters.

Буданов заявил о продолжении контрнаступления ВСУ зимой и подчеркнул, что «в холод, сырость и грязь бороться сложнее». Глава украинской разведки уточнил, что Киев проводит свою операцию на нескольких направлениях. Он также признал, что прогресс контрнаступления более медленный, чем он ожидал, и назвал текущую ситуацию сложной.

Ранее Буданов признал использование систем Starlink на всей линии фронта. Он также подтвердил, что покрытие сети в районе Крыма временно отсутствовало.