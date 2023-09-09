ВСУ выпустили два кассетных снаряда по жилым районам Донецка

Подразделения украинской армии выпустили два кассетных снаряда калибром 155 мм по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка.

Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК.

В официальном Telegram-канале говорится, что украинские военнослужащие открыли огонь по городу в 22:50 мск с позиций, которые находятся в населённом пункте Карловка.