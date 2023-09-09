В США пожаловались на уничтоженную западную технику на Украине

Военные Вооруженных сил России (ВС РФ) уничтожили настолько много западной бронетехники на Украине, что в США и Европе начали задумываться о ее эффективности. Об этом пишет портал Military Watch Magazine.

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«Западные бронемашины на Украине выходят из строя с такой скоростью, что приходится задумываться об увеличении поставок. Однако их эффективность на практике оказалась под большим вопросом», — отмечается в публикации.

Авторы MWM отметили, что российские военные массово прожигают броню передовой западной техники даже с помощью недорогих отечественных противотанковых установок типа «Корнет». В США долгое время беспокоились передавать M1A1 Abrams Киеву, поскольку боялись массовых потерь этих машин в боях, способных нанести удар по имиджу американского военно-промышленного комплекса.