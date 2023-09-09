Минобороны РФ заявило о предотвращении теракта в Крыму

Минобороны заявило о пресечении попытки Украины совершить террористическую атаку
Минобороны России сообщило о пресечении попытки киевского режим совершить террористическую атаку БПЛА по объектам на российской территории.
«Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Крым», — сказано в заявлении.
Глава Крыма Сергей Аксёнов ранее сообщил, что силы российской противовоздушной обороны сбили два вражеских беспилотника на западе Крыма.
Перед этим в северо-западном районе Крыма силами ПВО также был сбит украинский беспилотник.