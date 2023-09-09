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Минобороны заявило о пресечении попытки Украины совершить террористическую атаку

Минобороны России сообщило о пресечении попытки киевского режим совершить террористическую атаку БПЛА по объектам на российской территории.

Минобороны РФ заявило о предотвращении теракта в Крыму
© РИА Новости

«Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Крым», — сказано в заявлении.

Глава Крыма Сергей Аксёнов ранее сообщил, что силы российской противовоздушной обороны сбили два вражеских беспилотника на западе Крыма.

Перед этим в северо-западном районе Крыма силами ПВО также был сбит украинский беспилотник.

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