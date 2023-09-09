Украинские военные устроили над Донецком провокацию с  шариками и флагом

Украинские боевики запустили в небо над Донецком «жовто-блакитный» флаг на воздушных шариках в цветах, которые используют нацистские батальоны ВСУ.

В украинских СМИ и пабликах появилось видео, как солдаты ВСУ запускают большой «жовто-блакитный» флаг на воздушных шариках в небо. Акция якобы была приурочена к празднованию дня основания Авдеевки, а флаг на красно-черных шариках, которые используются во флаге запрещенных в России организаций ОУН и «Правый сектор», отправили в небо над Донецком, который ежедневно обстреливают ВСУ, передает «Царьград».