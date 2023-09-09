Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире своего YouTube-канала Straight Calls заявил о сдаче в плен солдат ВСУ, недовольных невыполнимыми приказами.

© Lenta.ru

По словам Макгрегора, число украинских подразделений и военных, которые сдаются, растет с каждым днем. Офицер считает, что к этому привело плохое обучение служащих ВСУ, которые не могут выполнить приказ взять укрепленные российские линии обороны.

Макгрегор уверен, что на Западе не говорят правду о происходящем во время спецоперации. Он указал на то, что во время конфликта с Россией ВСУ потеряли 400 тысяч украинских военных.

«Это невероятно большая цифра», — заключил он.